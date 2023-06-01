SWEET STEADY、人気アイドル＆芸人とバズリ曲「SWEET STEP」続々コラボ「豪華すぎる」「意外な組み合わせで二度見した」と話題
【モデルプレス＝2026/04/24】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）が豪華芸能人と楽曲「SWEET STEP」をコラボレーションする動画に注目が集まっている。
【写真】ふるっぱー妹分「意外な組み合わせで二度見した」コラボダンス
現在、TikTokを中心に話題となっているのが3月25日にリリースされた『SWEET STEP』。「ダンシンオドッテ バイラリンケラム ブジグレフショーキス」という中毒性の高いフレーズと振り付けにハマる人が続出している。
同楽曲は芸能界でも広がりを見せ、グループ公式SNSでは様々な芸能人とのコラボレーション動画が投稿された。超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）の吉川ひより・菅田愛貴、Juice=Juiceの工藤由愛・川嶋美楓、CANDY TUNEの福山梨乃、宮野静ら人気アイドルをはじめ、「M-1グランプリ2025」（ABCテレビ・テレビ朝日系）で準優勝したお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次や、スカチャンのヤジマリー。ら人気芸人ともダンスをしている。
このコラボレーションに、ファンからは「豪華すぎる」「意外な組み合わせで二度見した」「中毒性すごい」「どのコラボも可愛くて眼福」などと反響が寄せられている。
SWEET STEADYは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈のアイドル活動歴を持つ7人からなるアイドルグループ。グループ名には「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」1歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では『SWEET STEP』が「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲」「最優秀ガールズアイドルカルチャー」の3部門にエントリー。8月には神奈川・ぴあアリーナMMにて初のアリーナ単独公演を控えている。（modelpress編集部）
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◆SWEET STEADY、CANDY TUNEらとコラボ
現在、TikTokを中心に話題となっているのが3月25日にリリースされた『SWEET STEP』。「ダンシンオドッテ バイラリンケラム ブジグレフショーキス」という中毒性の高いフレーズと振り付けにハマる人が続出している。
このコラボレーションに、ファンからは「豪華すぎる」「意外な組み合わせで二度見した」「中毒性すごい」「どのコラボも可愛くて眼福」などと反響が寄せられている。
◆「SWEET STEP」がバズリ中・SWEET STEADYとは？
SWEET STEADYは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈のアイドル活動歴を持つ7人からなるアイドルグループ。グループ名には「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」1歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では『SWEET STEP』が「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲」「最優秀ガールズアイドルカルチャー」の3部門にエントリー。8月には神奈川・ぴあアリーナMMにて初のアリーナ単独公演を控えている。（modelpress編集部）
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