NY株式23日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　49497.43（+7.40　+0.01%）
ナスダック　　　24629.71（-27.86　-0.11%）
CME日経平均先物　59500（大証終比：+360　+0.61%）

欧州株式23日GMT15:02
英FT100　 10461.64（-14.82　-0.14%）
独DAX　 24188.06（-6.84　-0.03%）
仏CAC40　 8239.54（+83.11　+1.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.794（-0.004）
10年債　 　4.287（-0.016）
30年債　 　4.887（-0.017）
期待インフレ率　 　2.400（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.006（-0.002）
英　国　　4.916（+0.007）
カナダ　　3.451（-0.040）
豪　州　　5.001（+0.044）
日　本　　2.416（+0.024）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.98（+0.02　+0.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4750.40（-2.60　-0.05%）

ビットコイン（ドル）
78141.38（-312.11　-0.40%）
（円建・参考値）
1245万3392円（-49741　-0.40%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ