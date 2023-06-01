ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式23日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 49497.43（+7.40 +0.01%）
ナスダック 24629.71（-27.86 -0.11%）
CME日経平均先物 59500（大証終比：+360 +0.61%）
欧州株式23日GMT15:02
英FT100 10461.64（-14.82 -0.14%）
独DAX 24188.06（-6.84 -0.03%）
仏CAC40 8239.54（+83.11 +1.02%）
米国債利回り
2年債 3.794（-0.004）
10年債 4.287（-0.016）
30年債 4.887（-0.017）
期待インフレ率 2.400（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.006（-0.002）
英 国 4.916（+0.007）
カナダ 3.451（-0.040）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.98（+0.02 +0.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4750.40（-2.60 -0.05%）
ビットコイン（ドル）
78141.38（-312.11 -0.40%）
（円建・参考値）
1245万3392円（-49741 -0.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49497.43（+7.40 +0.01%）
ナスダック 24629.71（-27.86 -0.11%）
CME日経平均先物 59500（大証終比：+360 +0.61%）
欧州株式23日GMT15:02
英FT100 10461.64（-14.82 -0.14%）
独DAX 24188.06（-6.84 -0.03%）
仏CAC40 8239.54（+83.11 +1.02%）
米国債利回り
2年債 3.794（-0.004）
10年債 4.287（-0.016）
30年債 4.887（-0.017）
期待インフレ率 2.400（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.006（-0.002）
英 国 4.916（+0.007）
カナダ 3.451（-0.040）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.98（+0.02 +0.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4750.40（-2.60 -0.05%）
ビットコイン（ドル）
78141.38（-312.11 -0.40%）
（円建・参考値）
1245万3392円（-49741 -0.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ