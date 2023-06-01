スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： PLUG

開発者： STRACT, Inc

価格： 無料

対応OS： iOS 以降、Android 以上

カテゴリ： ショッピング

一見安く見えても送料が別途かかったり、高く見えても会員ステータスによって実際にはもっと安く買えたりと、自分にとって「本当に安く買えるECサイト」は分かりにくいもの。実質の購入価格を把握してできるだけおトクに買い物したい、ということなら「PLUG」を試してみよう。

自分にとって一番おトクな買い物ができるようになる「PLUG」

会員登録状況を反映して正確な実質価格で比較

「PLUG」は、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングをはじめ、多数のECサイトを対象に横断検索して買い物できるアプリ。探したい商品をキーワード検索すると、その商品を扱っている複数のECサイトにおける価格を一覧でき、一番安価に買えそうな場所を見つけて購入できる。

ただし、最初のタイミングで表示されるのは一般の価格。ユーザーの会員登録状況などによって価格は変化することがある。なので、設定画面でECサイトごとに会員登録状況を反映し、「実質価格」が分かるようにしよう。

設定画面では、たとえばAmazonであればPrime会員なのか、特定のクレジットカードを利用しているか、といった質問に回答していく。楽天市場では会員ステータスなども分かる範囲で指定する。そうすることで、ユーザーの実際の購入金額に限りなく近い“実質価格”で商品を一覧・比較できるようになり、一番安価に手に入る場所で買い物できるわけだ。

最初は一般の「最安価格」が表示

なので、まずは設定画面の「アカウント設定」へ

ECサイトごとの会員登録状況などを回答していく

再度商品一覧にアクセスすると、より安価になった実質価格が表示

一番おトクに買えるところを見つけたい

一部のECサイトで特別なキャッシュバックが受けられる

本アプリを通じて購入手続きをした場合、ECサイトによってはキャッシュバックを受けられる仕組みになっているのも特徴的な点だ。たとえばAppleストアで対象商品を購入したときには購入金額の0.8％に相当するキャッシュバックが受けられ、それがアプリの「ウォレット」に貯まっていく。

ウォレットに貯まった残高はアプリ独自の「マネー」として扱われ、そこから銀行振込で現金化したり、各種商品券に交換したりできる。こうしたキャッシュバック対象のECサイトを積極的に利用すれば、さらに安価な“実質価格”で欲しい物が手に入るだろう。

黄色いボタンをタップするとAppleストアへ遷移

このまま商品購入の手続きをすれば、規定に沿ったキャッシュバックが受けられる