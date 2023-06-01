【UDF FLOW】 9月発売予定 価格：1,650円～

「Cat」

メディコム・トイは、フィギュア「UDF FLOW」を9月に発売する。

大洪水になった世界に迷い込んだ猫の冒険を描くアニメ映画「FLOW」のキャラクターが同社の「UDF」シリーズに登場。「Cat」、「Dog」、「Secretarybird」、「Lemur」、「Capybara」の全5種がラインナップしている。価格は「Secretarybird」が2,200円、その他が各1,650円。

「UDF FLOW」

発売時期：9月予定

原型製作／彩色：Enku & PERFECT-STUDIO

全高：約60～125mm

「Dog」

「Secretarybird」

「Lemur」

「Capybara」

FLOW(TM) (C) 2024 Dream Well Studio, Sacrbleu Productions & Take Five. All rights reserved.

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

