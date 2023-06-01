【「MAFEX HOMELANDER Finale Ver.」・「MAFEX WILLIAM “BILLY” BUTCHER TEMP V24 Ver.」】 2027年2月 発売予定 価格：各14,080円

「MAFEX HOMELANDER Finale Ver.」

メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX HOMELANDER Finale Ver.」および「MAFEX WILLIAM “BILLY” BUTCHER TEMP V24 Ver.」をそれぞれ2027年2月に発売する。価格は各14,080円。

今回発売されるのは、スーパーヒーローを題材としたドラマ「ザ・ボーイズ」に登場するヒーローチーム「セブン」のリーダー「ホームランダー」と、もう1人の主人公「ウィリアム・“ビリー”・ブッチャー」を再現した可動フィギュア。アクションフィギュアシリーズ「MAFEX」で立体化されている。

「MAFEX HOMELANDER Finale Ver.」

「ザ・ボーイズ」より、セブンのリーダー「ホームランダー」がFinale Ver.として再び登場。全高約160mmで再現されている。

完全新規頭部パーツ4種のほか、ミルクパーツやビームエフェクトパーツ等も付属。布製マント、可動式フィギュアスタンドも付いている。

【MAFEX HOMELANDER Finale Ver.】

頭部原型製作：大畠雅人氏

原型製作：SH STUDIO & PERFECT-STUDIO

「MAFEX WILLIAM “BILLY” BUTCHER TEMP V24 Ver.」

「ザ・ボーイズ」より、チーム「ザ・ボーイズ」のリーダー「ビリー・ブッチャー」がパワーアップして再び登場。全高約155mmで再現されている。

完全新規頭部パーツが4種付属。ほかにも、銃火器やビームエフェクトパーツ等が付属する。また、布製コートと可動式フィギュアスタンドも付いている。

【MAFEX WILLIAM “BILLY” BUTCHER TEMP V24 Ver.】

原型製作：大畠雅人氏

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

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