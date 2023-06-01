【航空自衛隊 F-2A 戦闘機 （w/ パイロット）】 【航空自衛隊 F-2B 戦闘機 （w/ パイロット）】 4月24日 出荷開始 価格：各4,950円

ファインモールドは、プラモデル「航空自衛隊 F-2A 戦闘機 （w/ パイロット）」および「航空自衛隊 F-2B 戦闘機 （w/ パイロット）」を4月24日に出荷開始する。価格は各4,950円。

本商品は、米空軍が採用する「F-16 戦闘機」をベースとして日本独自の運用構想や地理的特性に合わせ、日米共同で開発した戦闘機「F-2 戦闘機」を、1/72スケールでプラモデル化したもの。

単座型のF-2Aと、複座型のF-2Bの2種類をプラモデル化しており、どちらも航空自衛隊標準ヘルメットのパイロットフィギュアが付属する。

「航空自衛隊 F-2B 戦闘機（w/ パイロット）」では、F-2Aキットをベースに機体上面や垂直尾翼の基部などF-2B専用パーツを新規に製作。付属デカールは第3飛行隊（百里基地）と第6飛行隊（築城基地）、第21飛行隊（松島基地）所属機を再現している。

「航空自衛隊 F-2A 戦闘機 （w/ パイロット）」

「航空自衛隊 F-2B 戦闘機（w/ パイロット）」