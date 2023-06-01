【アイドルマスター アーケード筐体】 4月24日 出荷開始 価格：4,620円

ウェーブは4月24日に、プラモデル「アイドルマスター アーケード筐体」再販分の出荷を開始する。価格は4,620円。

本商品は2005年に稼働を開始したアーケード用ゲーム「アイドルマスター」の筐体を1/12スケールプラモデル化したもの。アイドルマスター20周年イヤーに合わせて再販される。

接着剤不要のスナップフィット仕様で気軽に組み立てることができ、同スケールの「ユニットカード＆プロデューサーカード」10種類、ゲームプレイ中を再現できるモニターカード20枚が付属する。

チェアーも付属し、可動フィギュアと組み合わせて遊ぶこともできる。

「アイドルマスター アーケード筐体」

【付属品】

・マーキングシール

・ペーパーアクセサリー（プレイ中を再現するモニターカード・同スケールのトーテムポップ・店頭ポスター）

・同スケールの「ユニットカード&プロデューサーカード」10種類

・「手引書」（組立説明書にプリント）

(C)T.K. THE IDOLM@STER TM & (C)BNEI

※発売日は流通により前後する場合があります。