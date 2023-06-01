DJI Avata 2 Fly Smartコンボ（バッテリー×3）

Amazonにて、DJIのドローンが特別価格で販売されている。期間は5月7日23時59分まで。

今回「DJI Avata 2」や「DJI Flip」、「DJI Neo」がラインナップ。それぞれ期間中割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

DJI Avata 2 Fly Smartコンボ（バッテリー×3）

4Kカメラを搭載したFPV（First Person View）ドローン。機体「DJI Avata 2」とDJI Avata 2 インテリジェント フライトバッテリー×3、DJI RC Motion 3、DJI Goggles N3が同梱する。

DJI Flip（RC 2画面送信機付属）

4Kカメラを搭載した249g未満の軽量ドローン。軽量なカーボンファイバー製の全面保護プロペラガードを備え、安全に使用できる。

DJI Neo Motion Fly More コンボ

「DJI Neo」はボタン1つで手のひらから離陸し、屋内外での安全な飛行が楽しめる、135gと軽量かつ携帯性に優れたドローン。本商品では、DJI RC Motion 3、DJI Goggles N3、バッテリー×3、双方向充電ハブなどが付属する。