【Amazon：Nikon ミラーレス一眼カメラ セール】 開催期間：4月24日0時～5月7日23時59分

Amazonにて、Nikonのミラーレス一眼カメラがセール価格で販売されている。期間は5月7日23時59分まで。

期間中、「Z fc レンズキット」、「Z50II 16-50 VR レンズキット」、「Z30 16-50 VR レンズキット」にハクバのメンテナンス用品がセットになった商品などがお買い得になっている。また、「Nikon 標準ズームレンズ NIKKOR Z」とハクバのメンテナンス用品セットもセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Nikon ミラーレス一眼カメラ Z fc レンズキット NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR シルバー 付属 ZfcLK16-50SL＋ハクバ メンテナンス用品 カメラ初心者キット

ニコンの歴史的カメラ「FM2」のエッセンスをデジタルに融合した、カメラらしい上質なヘリテージデザインが特徴。カメラ天面には3つのダイヤルと、F値が表示される小窓を配置している。1機能に1ダイヤルのシンプル操作で、一目で設定値が確認できる。

ボディの重さはわずか390g。動画でも使える「瞳AF」、「動物AF」や、バリアアングルモニター、USB充電・給電、スマホ転送にも対応している。

Nikon ミラーレス一眼 Z50II 16-50 VR レンズキット＋ハクバ メンテナンス用品 カメラ初心者キット

【ハクバ メンテナンス用品 カメラ初心者キット】

Z50IIは、APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラとしては初めて「イメージングレシピ」に対応。クリエイターの作ったさまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけられる。カメラに登録した「イメージングレシピ」には新たに搭載したピクチャーコントロールボタンで簡単にアクセスできる。「イメージングレシピ」と「ピクチャーコントロール」は、いずれも撮影モード［AUTO］時にも適用できるため、難しい設定はカメラに任せて、色表現の楽しさを満喫できる。

Nikon 標準ズームレンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S＋ハクバ メンテナンス用品 レンズ初心者キット

広角24mmから120mmまでをカバーし、多彩なシーンで機動力を体感できる、S-Lineの開放F値4一定の標準ズームレンズ。

【ハクバ メンテナンス用品 レンズ初心者キット】