【Amazonセール】DEERCの水陸両用ラジコンカーやGoncliffのラジコンカー「E700」「D901」がお買い得
【Amazon：DEERC ラジコンカー】 期間：4月24日0時～4月26日23時59分 【Amazon：Goncliff ラジコンカー】 期間：4月24日0時～4月27日23時59分
DEERC 水陸両用ラジコンカー
Amazonにて、DEERCのラジコンカーが特別価格で販売されている。期間は4月26日23時59分まで。またGoncliffのラジコンカーも特別価格で販売されている。期間は4月27日23時59分まで。
今回、DEERC製の水陸両用で四輪駆動のラジコンカーがセール価格となるほか、噴霧機能を搭載しリアルな排気風演出も楽しめるGoncliff製オフロードRCカー「E700」や、四輪駆動（4WD）構造と高グリップタイヤを採用し、360度回転、横移動、両面走行に対応するGoncliff製ラジコンカー「D901」が期間中、それぞれ割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れや、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。
DEERC 水陸両用ラジコンカー
期間：4月24日0時～4月26日23時59分
Goncliff オフロード ラジコンカー「E700」（オフホワイト）
期間：4月24日0時～4月27日23時59分
Goncliff ラジコンカー「D901」
期間：4月24日0時～4月27日23時59分