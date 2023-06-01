DEERC 水陸両用ラジコンカー

Amazonにて、DEERCのラジコンカーが特別価格で販売されている。期間は4月26日23時59分まで。またGoncliffのラジコンカーも特別価格で販売されている。期間は4月27日23時59分まで。

今回、DEERC製の水陸両用で四輪駆動のラジコンカーがセール価格となるほか、噴霧機能を搭載しリアルな排気風演出も楽しめるGoncliff製オフロードRCカー「E700」や、四輪駆動（4WD）構造と高グリップタイヤを採用し、360度回転、横移動、両面走行に対応するGoncliff製ラジコンカー「D901」が期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れや、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

DEERC 水陸両用ラジコンカー

期間：4月24日0時～4月26日23時59分

Goncliff オフロード ラジコンカー「E700」（オフホワイト）

期間：4月24日0時～4月27日23時59分

Goncliff ラジコンカー「D901」

期間：4月24日0時～4月27日23時59分