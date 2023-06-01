【Amazonセール】「Apple AirPods 4」ANC搭載モデル/標準モデルがお買い得
【Amazon：「AirPods 4」セール】 セール期間：4月24日0時～5月7日23時59分
Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル
Amazonにて、Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。
「AirPods 4」は、H2チップを搭載したワイヤレスイヤホン。「声を分離」機能で、さらにクリアな通話が可能となっている。また、ハンズフリーでSiriに応答することもできる。期間中は、標準モデルとアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載モデルがお買い得になっている。アクティブノイズキャンセリング搭載モデルの充電ケースにはスピーカーが内蔵されており、iPhoneの「探す」アプリで音を鳴らして「AirPods 4」の場所を確認できる。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。【Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載モデル】 【Apple AirPods 4 標準モデル AppleCare+セット】