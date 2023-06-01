Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル

Amazonにて、Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。

「AirPods 4」は、H2チップを搭載したワイヤレスイヤホン。「声を分離」機能で、さらにクリアな通話が可能となっている。また、ハンズフリーでSiriに応答することもできる。期間中は、標準モデルとアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載モデルがお買い得になっている。アクティブノイズキャンセリング搭載モデルの充電ケースにはスピーカーが内蔵されており、iPhoneの「探す」アプリで音を鳴らして「AirPods 4」の場所を確認できる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載モデル】【Apple AirPods 4 標準モデル AppleCare+セット】