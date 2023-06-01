【Amazon：オーディオグラス「HUAWEI Eyewear 2 ウェリントン型ハーフリム ブラック」セール】 セール期間：4月24日0時～5月7日23時59分

Amazonにて、HUAWEIのオーディオグラス「HUAWEI Eyewear 2 ウェリントン型ハーフリム ブラック」がセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。

本製品は、オープン型デザインにより、耳道を圧迫せず、負担のないリスニング体験が可能。周囲の音も聞き取れるので、音楽や通話に集中しながらも環境を把握できる。また、上下対称的なスピーカー設計により、耳にピンポイントで音声を出力しつつ、遠くの音声を打ち消す。さらに、周囲の環境を識別し、自動的に音量を調整する。フル充電状態で最大11時間の音楽再生、または最大9時間の音声通話が可能だ。一度に2つのデバイス（Android、iOS、Windowsなど）に接続可能で、必要に応じてスムーズに自動切換えができる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。