Amazonにて、モトローラのスマートフォンがセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。

期間中、モトローラのスマートフォン「motorola razr 60」、「edge 60 pro PANTONE」を特別価格で販売する。

「motorola razr 60」はアウトディスプレイを搭載した折りたたみが可能なスマートフォン。OSはAndroid 15でメインディスプレイ約6.9インチ、解像度は2,640x1,080となっている。

「edge 60 pro PANTONE」は約6.7インチで解像度は2,712x1,220 (Super HD)、 pOLED、20:9、リフレッシュレート 120Hzのディスプレイを搭載し、OSはAndroid 15となっている。

それぞれSIMフリーで対応キャリアはdocomo、au、softbank、rakuten、国内のMVNO。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。