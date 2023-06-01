鈴木里咲が、3rdデモシングル「step by step」を本日4月24日0時に配信リリースした。

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本作は、鈴木が自ら制作した楽曲を“弾き語り.ver”としてレコーディングし、デジタル配信を通じてオリジナルライブラリーを展開するプロジェクトの第3弾作品。4月8日に開催された下北沢のライブハウス DY CUBE主催のイベント『感性の法則』に向けて書き下ろされた楽曲となっている。同イベントは共通のテーマをもとに、出演アーティストそれぞれが新曲を書き下ろして披露する企画で、今回は“曲名縛り”の中から生まれた一曲だという。

なお鈴木は、7月10日に下北沢Lagunaにて3rdワンマンライブ『Risa Suzuki 3rd One Man Live - Naked -』を開催する。

＜鈴木里咲 コメント＞

4月8日に出演させていただいた、下北沢のライブハウス「DY CUBE」主催のイベント「感性の法則」へ向けて書いた曲です。このイベントは、共通のテーマをもとに、出演アーティストそれぞれが新曲を書き下ろして披露する企画で、今回の楽曲は、その“曲名縛り”の中で生まれました。自分は今も、大きな目標に向かって歩いている途中なんですが、今回はあえて日常に近い目線で綴ってみました。人生は、つまずく日も含めて大切なプロセス。ダメな自分も受け入れながら、一歩ずつ進んでいこう――そんな思いを込めています。一人ひとりにそれぞれの歩幅があって、それぞれのペースがある。それでいい。いろんな日々を重ねながら、少しずつでも前に進んでいけるように。この曲が、誰かの背中をそっと押せる一曲になれたら嬉しいです。ぜひ聴いていただいて、ライブにも遊びに来てください。

（文＝リアルサウンド編集部）