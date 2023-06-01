Snow Man佐久間大介が輝く肌を披露！&be（アンドビー）新CM公開

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Snow Manの佐久間大介をブランドアンバサダーに起用した、&be（アンドビー）の新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇が公開された。

■「河北さんに色気を作っていただけるので、僕はそれをまとうだけ」（佐久間大介）

2025年2月より&be HAIR（アンドビーヘア）のブランドアンバサダーを務める佐久間。自然体でありながらも細部にまでこだわり抜き、常に進化し続けるその姿勢は、「自分らしさ」と「プロクオリティ」の両方を追求する&beのコンセプトとも深く重なり、このたびの起用に至った。

ブランドアンバサダー就任を記念した新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇では、佐久間の凛とした表情はもちろん、&beのベースメイクアイテムで仕上げた美しい「ツヤ肌」にも注目だ。

本CMでは、佐久間の「ベースメイクはUVプライマー」という印象的なセリフを起点に、美容液クリーム下地“&be UVプライマーリッチモイスト”の魅力を描いている。乾燥を感じさせないツヤ肌とクールな表情を見せる佐久間と、“&be UVプライマーリッチモイスト”がリズムよく切り替わりながら展開し、うるおいに満ちた“プロクオリティの輝く肌”を印象づけている。

■撮影エピソード

■佐久間が&beのアイテムを大絶賛！

&be HAIR（アンドビーヘア）を含めると、今回で3回目となる&beと佐久間のタッグ。撮影現場では、ブランドプロデューサー・河北裕介がヘアメイクはもちろん、細やかなアングルまで自らディレクションを行い、よりセクシーに見えるビジュアルを追求した。

その様子を見た佐久間は、「&beの撮影では河北さんに色気を作っていただけるので、僕はそれをまとうだけ」と語り、現場での深い信頼関係がうかがえました。また、河北が担当したヘアメイクについては、「重くなく、本当に軽やか。撮影中もメイク直しがいらないぐらいずっと綺麗で、それだけ&beのアイテムは崩れにくいんだなって改めて実感しました！」と、&beのアイテムの高い機能性と軽やかな使い心地を大絶賛していた。

■佐久間のお気に入りアイテムは？

&beのアイテムを実際に使用すると、仕上がりの綺麗さを実感するという佐久間は、&beのアイテムの中で今回の撮影でも使用した“&be UVプライマーリッチモイスト”、“&be テンシーラーUVプラス”、“&be ラスティングクッションファンデーション”がお気に入りとのこと。特に“&be テンシーラーUVプラス”については、「くまが出やすかったりするんですけど、カバー力がすごいなと思いました。肌のトラブルを隠したりするのがメイクの中でも重要だったりするじゃないですか。（肌への）アプローチがやさしいのと、それでいてちゃんと隠れるっていう安心感がすごいですよね」と、魅力を教えた。

■佐久間は「誰とでも仲良くなれる」プロ！

“プロクオリティの輝く肌”に導く“&be UVプライマーリッチモイスト”にちなみ、佐久間に自身のプロクオリティだと思うことについて聞いてみると、お仕事のさまざまな現場で「誰とでも仲良くなれちゃうというか、すぐ話しかけちゃうんですよね。撮影現場のみんなと仲良くなれて、楽しかったねって撮影を終われるのは自分でも特技だと思っています」と佐久間。

河北が「とにかく周りの人が佐久間くんのファンになって帰っていく！」と伝えると、満面の笑みを浮かべていた佐久間。「みなさんに、また（一緒に）仕事したいねと言ってもらえることが多いのは嬉しいです」という佐久間は、今回の撮影中も、持ち前のコミュニケーション力と人柄で、終始明るく楽しい雰囲気にしていた。

■【動画】&be 新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇

■【画像】&be 新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇カット

■関連リンク

“&be”ブランドサイト

https://andbe-official.com/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/