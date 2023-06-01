日経225先物：24日0時＝330円高、5万9470円
24日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比330円高の5万9470円と急伸。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては329.77円高。出来高は5644枚となっている。
TOPIX先物期近は3733.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59470 +330 5644
日経225mini 59465 +325 131574
TOPIX先物 3733.5 +18 10483
JPX日経400先物 34000 +195 317
グロース指数先物 760 +2 597
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3733.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59470 +330 5644
日経225mini 59465 +325 131574
TOPIX先物 3733.5 +18 10483
JPX日経400先物 34000 +195 317
グロース指数先物 760 +2 597
東証REIT指数先物 売買不成立
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