　24日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比330円高の5万9470円と急伸。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては329.77円高。出来高は5644枚となっている。

　TOPIX先物期近は3733.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.12ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59470　　　　　+330　　　　5644
日経225mini 　　　　　　 59465　　　　　+325　　　131574
TOPIX先物 　　　　　　　3733.5　　　　　 +18　　　 10483
JPX日経400先物　　　　　 34000　　　　　+195　　　　 317
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　　+2　　　　 597
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース