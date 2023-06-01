【PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only - DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック】 4月24日 発売 価格：65,000円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only - DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」（型番：CFIJ-10032）を4月24日に発売する。価格は65,000円。

本商品は、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」に付属するコントローラーに加えて、もう1台コントローラーが同梱されたセット商品。チームプレイや1対1の対戦などのローカルマルチプレイを始めるのにも適している。

PS5の超高速SSD、3Dオーディオ、プレイステーション 4との後方互換性のほか、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックやアダプティブトリガーなど、PS5の体験を形作る基本性能はそのままに、日本向けに一部の仕様をカスタマイズしたお買い得なセット商品となっている。利用できる本体言語は日本語のみ。「国/地域」が「日本」のプレイステーションのアカウントのみ利用できる。

「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only - DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」

型番：CFIJ-10032

価格：65,000円

【同梱物】

・「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用（825GB SSD）」×1

・DualSense ワイヤレスコントローラー×2

・横置き用フット×2

・HDMIケーブル ×1

・電源コード×1

・USBケーブル×1

・印刷物一式×1

・ASTRO's PLAYROOM（プリインストールゲーム）（※1）×1

（※1）システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

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