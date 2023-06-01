Snow Man佐久間大介は“誰とでも仲良くなれるプロ”「自分でも特技だと思っています」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏プロデュースによるコスメブランド『&be（アンドビー）』のブランドアンバサダーに就任。24日から同ブランド公式サイトおよび各SNSで公開される新CM「ベースメイクはUVプライマー」篇に出演する。
【写真】真っ赤！鮮やかなファッションで登場する佐久間大介
2025年2月より「&be HAIR（アンドビーヘア）」 のブランドアンバサダーを務める佐久間。自然体でありながらも細部にまでこだわり抜き、常に進化し続けるその姿勢は、「自分らしさ」と「プロクオリティ」の両方を追求する「&be」のコンセプトとも深く重なり、今回の起用に至った。
新CMでは、佐久間の「ベースメイクはUVプライマー」という印象的なセリフを起点に、美容液クリーム下地「&be UVプライマーリッチモイスト」の魅力を描く。乾燥を感じさせないツヤ肌とクールな表情を見せる佐久間と、「&be UVプライマーリッチモイスト」がリズムよく切り替わりながら展開し、うるおいに満ちた“プロクオリティの輝く肌”を印象づけている。
撮影現場では、ブランドプロデューサー・河北氏がヘアメイクはもちろん、細やかなアングルまで自らディレクションを行い、よりセクシーに見えるビジュアルを追求。その様子を見た佐久間は、「『&be』の撮影では河北さんに色気を作っていただけるので、僕はそれをまとうだけ」と語り、現場での深い信頼関係がうかがえた。
また、河北氏が担当したヘアメイクについては、「重くなく、本当に軽やか。撮影中もメイク直しがいらないぐらいずっと綺麗で、それだけ『&be』のアイテムは崩れにくいんだなって改めて実感しました！」と、その高い機能性と軽やかな使い心地を大絶賛した。
「&be」のアイテムを実際に使用すると、仕上がりの綺麗さを実感するという佐久間。＜&be＞のアイテムの中で、今回の撮影でも使用した「&be UVプライマーリッチモイスト」、「&be テンシーラーUVプラス」、「&be ラスティングクッションファンデーション」がお気に入りだという。
特に「&be テンシーラーUVプラス」については、「くまが出やすかったりするんですけど、カバー力がすごいなと思いました。肌のトラブルを隠したりするのがメイクの中でも重要だったりするじゃないですか。（肌への）アプローチがやさしいのと、それでいてちゃんと隠れるっていう安心感がすごいですよね」と、魅力を熱弁していた。
“プロクオリティの輝く肌”に導く「&be UVプライマーリッチモイスト」にちなみ、自身のプロクオリティだと思うことについて聞かれると、仕事のさまざまな現場で「誰とでも仲良くなれちゃうというか、すぐ話しかけちゃうんですよね。撮影現場のみんなと仲良くなれて、楽しかったねって撮影を終われるのは自分でも特技だと思っています」とのこと。
河北氏が「とにかく周りの人が佐久間くんのファンになって帰っていく！」と伝えると、満面の笑みを浮かべていた佐久間。「みなさんに、また（一緒に）仕事したいねと言ってもらえることが多いのはうれしいです」と今回の撮影中も、持ち前のコミュニケーション力と人柄で、終始明るく楽しい雰囲気にしていた。
【写真】真っ赤！鮮やかなファッションで登場する佐久間大介
2025年2月より「&be HAIR（アンドビーヘア）」 のブランドアンバサダーを務める佐久間。自然体でありながらも細部にまでこだわり抜き、常に進化し続けるその姿勢は、「自分らしさ」と「プロクオリティ」の両方を追求する「&be」のコンセプトとも深く重なり、今回の起用に至った。
撮影現場では、ブランドプロデューサー・河北氏がヘアメイクはもちろん、細やかなアングルまで自らディレクションを行い、よりセクシーに見えるビジュアルを追求。その様子を見た佐久間は、「『&be』の撮影では河北さんに色気を作っていただけるので、僕はそれをまとうだけ」と語り、現場での深い信頼関係がうかがえた。
また、河北氏が担当したヘアメイクについては、「重くなく、本当に軽やか。撮影中もメイク直しがいらないぐらいずっと綺麗で、それだけ『&be』のアイテムは崩れにくいんだなって改めて実感しました！」と、その高い機能性と軽やかな使い心地を大絶賛した。
「&be」のアイテムを実際に使用すると、仕上がりの綺麗さを実感するという佐久間。＜&be＞のアイテムの中で、今回の撮影でも使用した「&be UVプライマーリッチモイスト」、「&be テンシーラーUVプラス」、「&be ラスティングクッションファンデーション」がお気に入りだという。
特に「&be テンシーラーUVプラス」については、「くまが出やすかったりするんですけど、カバー力がすごいなと思いました。肌のトラブルを隠したりするのがメイクの中でも重要だったりするじゃないですか。（肌への）アプローチがやさしいのと、それでいてちゃんと隠れるっていう安心感がすごいですよね」と、魅力を熱弁していた。
“プロクオリティの輝く肌”に導く「&be UVプライマーリッチモイスト」にちなみ、自身のプロクオリティだと思うことについて聞かれると、仕事のさまざまな現場で「誰とでも仲良くなれちゃうというか、すぐ話しかけちゃうんですよね。撮影現場のみんなと仲良くなれて、楽しかったねって撮影を終われるのは自分でも特技だと思っています」とのこと。
河北氏が「とにかく周りの人が佐久間くんのファンになって帰っていく！」と伝えると、満面の笑みを浮かべていた佐久間。「みなさんに、また（一緒に）仕事したいねと言ってもらえることが多いのはうれしいです」と今回の撮影中も、持ち前のコミュニケーション力と人柄で、終始明るく楽しい雰囲気にしていた。