湯船に浸かる vs シャワーだけで済ませる、疲れが抜けやすいのはどっち？

写真拡大 (全2枚)


仕事や家事で一日が終わったあと、「とにかく早く済ませたい」とシャワーだけで済ませる日もあれば、「今日はしっかり湯船に浸かろう」と思う日もあります。どちらも間違いではありませんが、疲れが抜けやすいと感じるのはどちらなのでしょうか？実は入浴習慣も“整え方”がカギになります。

湯船に浸かると“深いリセット感”を得られる


湯船に浸かると、体がじんわり温まり、緊張がほどける感覚を得やすいと言われています。特に冷えやむくみを感じやすい人にとっては、リセットの時間になりやすいでしょう。ただし、長時間入りすぎたり、遅い時間に熱いお湯に浸かったりすると、逆に寝つき悪くなるタイプの方もいるのも事実です。

シャワーは“手軽さ”が一番の魅力


シャワーは時間を取られにくく、忙しい日でもサッと浴びられるのが魅力。体を清潔に保つという目的で考えれば、十分な選択です。ただし、体が冷えたままになりやすく、疲労感が残ると感じる人もいます。

疲れの抜けやすい人は“温度と時間を整えている”


疲れが抜けやすい人は、湯船かシャワーかよりも、「どう整えるか」を意識しているもの。ぬるめのお湯に短時間浸かる、寝る直前は避ける、入浴後に軽くストレッチをする。こうした小さな工夫が、疲労感の残り方を変えていきます。

湯船に浸かることも、シャワーで済ませることも、どちらが絶対に正解というわけではありません。大切なのは、今の自分の疲れ方に合った整え方を選ぶこと。時間に余裕がある日は湯船を、忙しい日はシャワーを。無理なく続けられる方法が、結果的に疲れを溜めにくくします。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※画像は生成AIで制作しています　※本記事は、入浴習慣や疲労回復に関する専門家の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています

🌼朝に運動する vs 夜に体を動かす、続けていきやすいのはどっち？