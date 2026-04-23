俳優のひでお（石黒英雄）と元トップグラドルのなつこが、「手錠」という衝撃の処方箋により密着。さらにはお互いに「あーん」で食べさせ合うという、心も体も拘束された禁断デートを繰り広げた。

【映像】美しい元トップグラドルに手錠をかける「ごくせん」俳優

4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

キッチンでペアになり昼食を準備する中、「おくすり」が処方される。その中には手錠が入っており、ミッションは「心も体も繋がり過ごしましょう」という物理的な密着を強制するものだった。

ひでおはペアになった元トップグラドルのなつこと手錠をつけ拘束されながらの料理をスタート。一歩進むのにも歩幅を合わせなければならない状況に、冷蔵庫へ移動する際も「えー、何これ」と戸惑うひでおだったが、さらなる「劇薬」が二人を襲う。追加で出された処方箋の内容は「ペアであーんして食べさせましょう。ずっと」というものだった。

ひでおとなつこは手を繋がれたまま「あーん」を実行。ひでおは「ごめんなさい、すみません」と断りを入れつつドキドキのミッションをこなしていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。