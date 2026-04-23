◆パ・リーグ 日本ハム２―３楽天（２３日・エスコンフィールド）

日本ハムは接戦を落とし再び借金１。３位浮上はならなかった。

試合後、新庄監督が心配したのは２４日の大阪移動。昨季は２度、大幅な到着遅れがあっただけに「一番心配なのは、明日飛行機遅れないか。６時１５分には着きたくないから」と苦笑した。

昨季は８月に北海道から大阪への移動が大幅に遅れ、１６分遅れで試合開始。９月には東海道新幹線が台風に伴う大雨の影響で、一時運転を見合わせ。東京駅を６９分遅れで出発したが、静岡で２時間を超える足止めを食らうなど影響は続き、新大阪着は４時間２２分遅れの午後５時２２分だった。球場入りは約４時間遅れの午後６時５分。フリー打撃は行わず、ウォーミングアップを含め４０分程度の練習で試合に臨んだ。２戦とも試合には敗れた。

新庄監督は「あれ時間決めてもらって、ウォーミングアップできなかったら中止にしてもらわないとけがにつながるから、怖いですね。雪じゃないでしょ（笑）、明日？ 大丈夫？ 風も心配だし。今年はこういう移動試合で勝てるようにしていけば、また変わってくると思うから」と話していた。