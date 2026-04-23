ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「食べれば治る!? そんなワケないでしょ！」アレルギーの孫に義父が… 「食べれば治る!? そんなワケないでしょ！」アレルギーの孫に義父が強行突破し妻激怒！ その結末は… 「食べれば治る!? そんなワケないでしょ！」アレルギーの孫に義父が強行突破し妻激怒！ その結末は… 2026年4月23日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 何度説明しても「根性が足りない」で片づけてしまう義父…。優美さんの疲弊具合が目に浮かびます。しかも問題の矛先が、息子だけでなく優美さん自身にも向いてきて、義実家がどんどん居づらい場所に…。不用意なことをすれば命に関わるアレルギー…このことを義父に理解してもらえる道は果たしてあるのでしょうか。>>【まんが】アレルギーに理解のない義父(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】アレルギーに理解のない義父 「ママだけは味方だからね」その言葉にゾクッ！モンペ母から届いた内容に絶句【私はモンペじゃありません Vol.65】 子どものために仕事も辞めた。だけどわが子が受け入れられない…私は母親なのに＜変わってしまった友人 7話＞【ため息がこぼれる日には】