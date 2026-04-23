俳優の高橋文哉さん（25）主演映画『ブルーロック』（8月7日公開）に、畑芽育さん（24）が出演することが23日に発表されました。さらに、激闘のサッカープレイシーンが追加された予告映像も解禁されました。

累計発行部数が5000万部超えの人気サッカー漫画が原作の映画『ブルーロック』（講談社調べ）。日本をワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するためのプロジェクト“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた300人の高校生たちが生き残りをかけてサバイバルを繰り広げる物語です。

畑さんは、窪田正孝さん演じる“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八の右腕であり、“日本代表のW杯優勝”という夢をかなえるためにプロジェクトを発足させた帝襟アンリを演じます。

今回の出演に畑さんは「実写化への期待の大きさを感じる中で緊張や不安もありましたが、それ以上にこの作品に参加できることをとても光栄に思います。撮影現場は常に高い集中力に包まれながらも、作品に真摯（しんし）に向き合う皆様の姿に支えられ、丁寧に役と向き合うことができました」とコメントしています。

また、サッカーワールドカップが開催される2026年の8月7日に公開される本作の激闘のサッカープレイシーンが追加された予告映像が解禁されました。映像には高橋さん演じる潔世一が率いるチームZと絶対王者・チームVの“エゴ”が火花を散らす一戦が描かれています。