ダッキーダックのゴールドパイナップルタルトで初夏気分♡旬の甘さを堪能

初夏の訪れを感じさせる、爽やかなフルーツスイーツが登場しました♡ダッキーダックでは、旬の果実を贅沢に使った「ゴールドパイナップルのタルト」を期間限定で発売。みずみずしい果汁と濃厚な甘みが魅力の台湾産パイナップルをたっぷりと使用し、見た目も味わいも華やかな一品に仕上げられています。カフェタイムを少し特別にしてくれる、この季節だけのご褒美スイーツをチェックしてみてください♪

ゴールドパイナップルの魅力

今回使用されている台湾産「金鑽（ゴールドパイナップル）」は、鮮やかな黄金色と芯までやわらかい食感が特徴の高級フルーツ。濃厚な甘さの中に程よい酸味があり、ひと口ごとにジューシーな果汁が広がります。

そんな贅沢な果実を主役に、軽やかなヨーグルトクリームを合わせることで、後味はすっきり。

重たくなりがちなタルトを、初夏にぴったりの爽やかな味わいへと引き立てています。フルーツ本来の美味しさを存分に楽しめる一品です。

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商品詳細と販売情報

台湾産 ゴールドパイナップルのタルト



価格：1ピース850円（税込）～

アーモンドタルトの香ばしさと、ヨーグルトクリームの軽やかさ、そして完熟パイナップルのジューシーさが絶妙に重なり合う贅沢な構成。カフェタイムはもちろん、ちょっとしたご褒美にもぴったりです♡

販売期間：2026年4月25日（土）～5月下旬

販売店舗：ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden全店

椿屋珈琲 テイクアウト専門店（五反田店・大森店）

※ルミネ北千住店、船橋東武店、テイクアウト専門店（五反田店、大森店）は4月26日（日）より販売

※販売期間が変更となる可能性がございます。

初夏のご褒美にぴったりな一品

旬のフルーツを贅沢に味わえる「ゴールドパイナップルのタルト」は、初夏のティータイムを華やかに彩る特別な存在。見た目のきらめきと爽やかな味わいは、忙しい日常に小さな癒しを届けてくれます。

期間限定だからこそ味わえる、この季節ならではの贅沢をぜひ体験してみてください♪

期間限定の輝きを見逃さないで

旬の美味しさをぎゅっと閉じ込めたタルトは、今しか出会えない特別なスイーツ。ジューシーな果実と軽やかなクリームのバランスは、一度食べると忘れられない美味しさです♡

カフェタイムやお出かけの合間に、ちょっと贅沢なひとときを過ごしてみませんか。期間限定のため、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。