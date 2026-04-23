タレントの兼清萌々香が所属するガールズグループ「ｍｏｘｙｍｉｌｌ（モクシーマイル）」を卒業することを公表した。５月３１日のラストライブでファンにあいさつすることを２３日、自身のインスタグラムで明かした。

「大切なご報告があります」と書き出した兼清は「５月３１日をもって私、ＭＯＭＯＣＡはｍｏｘｙｍｉｌｌを卒業します」と発表。グループから離れることについて「楽曲をリリースする度に新たな自分と出会い、刺激を受ける毎日でした」「活動の中で今まで知らなかった世界や人との出会い 数々の経験を通し、多くの事を学ばせて頂きました」などと記し、スタッフ、メンバー、ファンに対しては「本当に感謝の気持ちでいっぱいです」を率直な気持ちを文字にした。

その上で「たくさん悩んで出した決断ですが私はここから新しい道に進みます。これからも自分らしく成長した姿をお見せできるよう。精進いたします」と卒業に至った思いを明かした。

またｍｏｘｙｍｉｌｌの公式サイトでも兼清の卒業を公表。「この度、メンバーのＭＯＭＯＣＡが５月３１日のライブをもってｍｏｘｙｍｉｌｌを卒業することをご報告いたします。活動を通じて積み重ねてきた経験を糧に、今後は『兼清萌々香』として新たな挑戦へと進んでまいります。ＭＯＭＯＣＡのこれからの活動とともに、引き続きｍｏｘｙｍｉｌｌへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」とメッセージを発信した。

ｍｏｘｙｍｉｌｌは２０２４年１０月期に放送されたＴＢＳ系のオーディション番組「ＳＥＶＥＮ ＣＯＬＯＲＳ」で選ばれた６人で結成された。

兼清は２２日に更新したインスタグラムの投稿ではメガネをかけ、ショート丈のデニムに黒いトップスを着た姿をアップ。「ｔｏｄａｙ」と記していた。