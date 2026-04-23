フリーになった岩田絵里奈アナが衝撃の新ヘア！「まぁまぁ衝撃的でしたが．．．笑　楽しかった！！！」

３月末をもって日本テレビを退社した岩田絵里奈アナウンサーが、衝撃の新ヘアを披露した。

岩田アナは２３日、インスタグラムを更新。「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました！！そしてブリーチもして金髪に」と記し、眉毛のかなり上で切ったぱっつん前髪になった斬新な新ヘアの写真をアップ。

「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが．．．笑 楽しかった！！！楽しいのが一番です笑」とおおらかなコメントをつづった。

岩田アナは慶大卒業後の２０１８年に入社し、わずか半年後から「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後８時）の進行に抜てき。所ジョージ、ビートたけしの２人の大御所に挟まれながらも、物怖じしない進行や愛らしい笑顔でお茶の間に親しまれてきた。「シューイチ」（土曜・前５時５５分、日曜・前７時半）の日曜ＭＣなど、３本のレギュラー番組を担当し“次期エースアナ”との呼び声も高かった。３月３１日には自身のインスタで退社を報告。インスタのプロフィル欄では「フリーアナウンサー」と書かれ、フリーアナの宮根誠司らを擁する芸能事務所「テイクオフ」のリンクが貼られ、同事務所に所属したことを伝えている。