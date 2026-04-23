◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）

広島が２戦連続完封負けを喫し、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。これで７カード連続で勝ち越しなしで、４月は１６戦で４勝１２敗。打線が７安打を放ちながら１点が遠かった。

先発・岡本は５回５安打２失点。両軍無得点の５回２死から長岡に四球を与え、サンタナに２ランを被弾。打線はその裏、２死から菊池が三塁線を破る二塁打、小園が左前打を放ったが、左翼・赤羽の好返球もあり、菊池は本塁でタッチアウトとなった。６回は先頭・坂倉が左翼への二塁打で出塁したが、後続が凡退した。

新井監督は坂倉、小園、佐々木らの復調気配を認め、岡本の投球にも言及した。

以下は新井監督の主な一問一答。

―岡本は４回まで好投していただけに５回は２死から。もったいなかった。

「いいペースで行ってて、ツーアウトからの四球はもったいなかったよね」

―２試合連続で中継ぎ陣は無失点。

「そこはプラスに捉えたいと思う」

―打線に安打は出ている。

「なかなか点が取れないけど、小園とサク（坂倉）に（良い）兆しが出ているので、そこはいい材料。（佐々木）泰も内容が上がってきている」

―６回は先頭が二塁打。あそこで何とかしたかった。

「常に何とかしたいと思っています。アキ（秋山）も野間もキク（菊池）も今日はいいヒットを打っている」

―６回２死一、二塁の場面で持丸。代打の選択肢もある中で任せた。

「あそこで簡単にキャッチャーを代えられない」

―大瀬良は抹消。間隔を空けて次回登板へ備えるのか。

「そういう感じかな」