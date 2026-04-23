【広島】新井貴浩監督、１点遠い打線に「常に何とかしたいと思っている」坂倉、小園、佐々木らに復調気配「いい材料」／一問一答
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）
広島が２戦連続完封負けを喫し、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。これで７カード連続で勝ち越しなしで、４月は１６戦で４勝１２敗。打線が７安打を放ちながら１点が遠かった。
先発・岡本は５回５安打２失点。両軍無得点の５回２死から長岡に四球を与え、サンタナに２ランを被弾。打線はその裏、２死から菊池が三塁線を破る二塁打、小園が左前打を放ったが、左翼・赤羽の好返球もあり、菊池は本塁でタッチアウトとなった。６回は先頭・坂倉が左翼への二塁打で出塁したが、後続が凡退した。
新井監督は坂倉、小園、佐々木らの復調気配を認め、岡本の投球にも言及した。
以下は新井監督の主な一問一答。
―岡本は４回まで好投していただけに５回は２死から。もったいなかった。
「いいペースで行ってて、ツーアウトからの四球はもったいなかったよね」
―２試合連続で中継ぎ陣は無失点。
「そこはプラスに捉えたいと思う」
―打線に安打は出ている。
「なかなか点が取れないけど、小園とサク（坂倉）に（良い）兆しが出ているので、そこはいい材料。（佐々木）泰も内容が上がってきている」
―６回は先頭が二塁打。あそこで何とかしたかった。
「常に何とかしたいと思っています。アキ（秋山）も野間もキク（菊池）も今日はいいヒットを打っている」
―６回２死一、二塁の場面で持丸。代打の選択肢もある中で任せた。
「あそこで簡単にキャッチャーを代えられない」
―大瀬良は抹消。間隔を空けて次回登板へ備えるのか。
「そういう感じかな」