外はカリッ中はホクホク！焦げ目が食欲をそそる【じゃが芋とさつま芋のロースト】
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早朝出勤・深夜帰宅、世の中の休暇は繁忙期で休めず、週1の休日は寝て過ごすだけ…そんなブラックだった洋菓子店を辞めた元パティシエのまいったねぇさん。同棲中の彼女のれなさんの勧めもあり、しばらくゆっくり過ごすことに。
「お金はないけど時間は持て余すほどある」そんなまいったねえさんが、仕事で日々忙しいれなさんのために作る【いたわりごはん】。作中メニューのレシピをポイント付きでご紹介します！
■ヒモのあやしい!? 交友関係
〜じゃが芋とさつま芋のロースト
マルチ商法の勧誘を受けたものの気を使われビールをごちそうになったまいったねぇさん。
そんなまいったねぇさんのお芋を使った絶品レシピをご紹介します。
■じゃが芋とさつま芋のロースト
[所要時間30〜40分（オーブンでの焼き時間含め）]
◆材料（2人分）
じゃが芋…小3個
さつま芋…小1本
★ローズマリー…1本
★ローリエ…2枚
★塩…大さじ1
★エクストラバージンオリーブオイル…大さじ3
◆まいったねぇのいたわりレシピ
1 じゃが芋とさつま芋はそれぞれ、竹串やフォークがすっと刺さるようになるまで皮つきのまま水から茹でるか、蒸し器で蒸します。
2 お芋に火が通ったら、熱いうちに火傷に気をつけながら包丁の腹や手のひらで少しだけ押し潰します。
3 密閉袋やボウルなどの容器で2のお芋と★の調味料を軽く和えて、180〜200℃に予熱したオーブンで表面にこんがりと焼き色がつくまで15〜20分ほど焼きます。
◆Point
使う塩に少しこだわってみると面白いです。私は結晶塩や燻製塩などを使ってバリエーションを楽しんでいます。
企画・原案＝まいったねぇ、著＝野宮レナ／『はたらく彼女と、つくるヒモ』