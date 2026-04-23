Kis-My-Ft2のデビュー15周年を記念した衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture』のプレス向け内覧会・囲み取材が23日に行われ、メンバーがそろって出席。衣装監修を務めている玉森裕太さん（36）が意識していることを明かしました。

Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降玉森さんが監修しており、“Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため”王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られています。

衣装監修について玉森さんは「僕のベースはやっぱり、Kis-My-Ft2をめちゃくちゃかっこよく仕立てたいという思い」と話し、「挑戦するという意味では、その心を忘れず、攻めていきたいなと思います」と意気込みを語りました。

■宮田俊哉「なぜなら俺は王子だから」 衣装の発注方法とは

さらに、“メンバーの誰から衣装を考えているのか”について玉森さんは「宮田さんですね、宮田さんは発注がすごくて。“王子っぽくしてほしい”みたいな。だから、まず宮田さんを王子に作ったら、あとはそれぞれのかっこいいパターンを考える」と明かしました。

衣装の発注について聞かれた宮田俊哉さん（37）は「どんな感じの衣装なのかなって、ちょっと探りをいれて。なるほどね、それならこういう王子っぽいのがいいな、俺は。なぜなら俺は王子だから」とアピール。今年はまだ発注していないそうで「そろそろ（衣装制作が）始まるじゃないですか、なので僕はそろそろ探りを」と笑わせました。

■二階堂高嗣「佐久間くんが見たらやばいんじゃない？」 宮田を心配

また、“この衣装展を一緒にまわりたい人”を聞かれると、二階堂高嗣さん（35）は「毎年ライブがあると家族ももちろん見に来てくれるんですけど、おいっ子も見に来られるような年齢になってきて。そういう意味ではすごく楽しんでくれているので、おいっ子とまわれたらもっとライブが楽しめるんじゃないかなと思います」と答えました。

さらに、宮田さんは事務所の伝統でもある衣装の継承について触れた上で、「後輩たちと一緒にまわって“どれ着たい？”って」と話し、「KEY TO LITを連れていこうかな。ライブを見に行ったときに、『FIRE BEAT』を歌ってくれていたから、合うかなって思いました」と明かしました。

宮田さんの発言に対し、二階堂さんは「これ、佐久間（大介）くんが見たらやばいんじゃない？」と心配すると、宮田さんは「Snow Manはもうお下がり着ないだろ！ あれジュニアに受け継がれるやつだから」と返し、一同を笑わせました。

衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture』は、未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を展示するほか、メンバーの私物アイテムも展示されているということです。