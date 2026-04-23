「解釈一致すぎて爆死」イケメン俳優、舞台『チェンソーマン』のキャラビジュに反響！ 「本人じゃん」
俳優でモデルのゆうたろうさんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。舞台『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』で演じる「天使の悪魔」のキャラクタービジュアルを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】イケメン俳優・ゆうたろうが「天使の悪魔」に！
ファンからは「クオリティたっか！」「え？本人じゃん」「天使の悪魔そのもの」「解釈一致すぎて爆死」「まさかのキャスティングにびっくりでぴったり」「とんでもないことが起こっている」「美人すぎるー！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】イケメン俳優・ゆうたろうが「天使の悪魔」に！
「天使の悪魔そのもの」ゆうたろうさんは「『#チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇 天使の悪魔役で出演させていただきます！」と発表し、2枚の画像を投稿。1枚目は同舞台のメインビジュアル、2枚目はゆうたろうさんが演じる「天使の悪魔」のキャラクタービジュアルです。中性的なルックスの「天使の悪魔」は、ゆうたろうさんにぴったりの配役。ビジュアルの美しい姿を見ただけでも、期待せずにはいられません。
プロモーションビデオも解禁また、同舞台の公式Xアカウントは、各キャラクターのビジュアルを投稿。ゆうたろうさん演じる「天使の悪魔」も公開されています。さらに、公式YouTubeチャンネルでは、プロモーションビデオも解禁。7月から始まる公演を楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)