

RAN（MAZZEL）

８人組ボーイズダンスボーカルグループ、MAZZEL（マーゼル）のRANが23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔2』ジャパンプレミアのアライバル・カーペットに登場した。

【写真】MAZZEL・RAN、黒スーツ姿で映画『プラダを着た悪魔2』ジャパンプレミアに登場

メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが出演し、2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、世界中の女性たちから“働く女性のバイブル”として絶大な支持を集めた。その続編となる今作が、5月1日より日米同時公開される。これに先駆け、東京・六本木ヒルズでジャパンプレミアが開催された。

本作の好きなところや期待している点を聞かれたRANは、「20年ぶりの続編ということで、キャラクターたちがどんな時間を過ごしてきたのか。そしてアンドレア（アン・ハサウェイ）とミランダ（メリル・ストリープ）が20年ぶりに再会して、一発目に何を話すのかというところがすごく楽しみです」と語った。

また、本日のファッションのポイントについては、「（本作は）赤いピンヒールが特徴的だと思うので、衣装は黒でまとめつつ、ワンポイントで赤を入れてみました」と説明した。

なお、イベントには同作のジャパンアンバサダーに就任したTWICEのMOMOとSANAをはじめ、ゲストとして長谷川京子、三吉彩花、山田優、谷まりあ、せいら、柏木悠（超特急）らが集結。華やかにジャパンプレミアを彩った。