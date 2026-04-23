本物のホンダF1「RA273」が「タミヤ」のプラモデル風に

「ホンダコレクションホール」（モビリティリゾートもてぎ内／栃木県芳賀郡茂木町）で、2025年3月14日（土）から7月12日（日）の期間中に「タミヤ」とのコラボレーション展示「RA273 60th Anniversary TAMIYAとHondaの世界展」が行われます。

「ホンダコレクションホール」は、ホンダの歴史やこれまでの製品を知ることが出来る企業ミュージアムです。常設展示コーナーにはホンダの創業当時のバイクから数多くの2輪や4輪、レース用のバイクやF1マシン、パワープロダクツなどが展示されています。

【画像】どっちがどっち!? これが精巧につくられたタミヤのプラモと実物です！ 画像で見る（11枚）

今回は「RA273」F1参戦60周年を記念した特別企画展としてプラモデルでお馴染みの株式会社タミヤのとのコラボレーション展示が実現しました。

1964年に日本の自動車メーカーとして初めてF1に挑戦したホンダが、参戦2年目の最終戦・メキシコGPで初優勝を遂げました。そして翌年の1966年の第7戦でデビューしたマシンが「RA273」です。

一方、タミヤは1968年のドイツのトイショーに日本企業として「1／12 Honda F1」とともに初出展します。

今回の特別展ではその美しさと緻密さで注目を集め、同時期に世界へ挑戦した2つの企業の「ものづくり」にかける思いが紹介されています。

発売された「1／12 Honda F1」の第1号のキットは本田宗一郎氏に贈呈され、その模様の写真も展示されています。また、その出来栄えに感心したエピソードも紹介されています。

3階中央エリアではタミヤのプラモデル風にディスプレーされた、実車のホンダ「RA273」が展示されています。車両は1966年にリッチー・ギンサー選手の18号車です。

同時に、1992年の「マクラーレンホンダMP4／7」や、タミヤの1／12「RA273」の完成品や部品も展示されるほか、スペースの一角には石坂浩二氏が会長を務める、中高年の模型クラブ「ろうがんず」のメンバーが作成した作品も展示されています。

また期間中、2階中央エリアではホンダの「ガレージコレクション・CBストーリー・パート3 CB750FからBIG-1へ」が同時開催されており、往年のバイクを間近に観ることもできます。

2階中央エリアでは、ホンダの「ガレージコレクション・CBストーリー・パート3 CB750FからBIG-1へ」が同時開催

ホンダの名車「CB」を特集する企画展は一昨年、昨年から続き、第3弾となる今回は1980年代からの「CB」モデルを中心に展示されています。

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夏休みや9月のMotoGP日本GP観戦で来場した際など、ファンはもとより家族連れでも楽しめるよう、ホンダコレクションホールでは定期的に企画展を開催しています。