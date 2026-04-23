山の中で0円生活！29歳の若者がなぜ江戸時代の暮らしを？移住の裏には2度の人生激変ドラマが！
4月23日（木）放送「ナゼそこ？+ 【人生激変29歳秘境人！都会を捨て“狩り＆機織り㊙江戸時代生活”】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】山の中で0円生活！29歳の若者がなぜ江戸時代の暮らしを？移住の裏には2度の人生激変ドラマが！
宮崎県の鬱蒼とした山の中で、令和の時代に「江戸時代の暮らし」を再現する29歳の若者に密着。
ある衝撃の出来事をきっかけに埼玉県から移住するも、再び悲劇に見舞われた波瀾万丈の人生。
水道・ガスなし、塩や箸、機織りまで自作する驚きの自給自足生活とは？不便な暮らしの中で彼が見つけた「本当の幸せ」と、移住を決意させた4つの条件、そして2度も人生を狂わせた悲劇の真相とは！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
三田寛子
【番組公式ホームページ】
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宮崎県の鬱蒼とした山の中で、令和の時代に「江戸時代の暮らし」を再現する29歳の若者に密着。
ある衝撃の出来事をきっかけに埼玉県から移住するも、再び悲劇に見舞われた波瀾万丈の人生。
水道・ガスなし、塩や箸、機織りまで自作する驚きの自給自足生活とは？不便な暮らしの中で彼が見つけた「本当の幸せ」と、移住を決意させた4つの条件、そして2度も人生を狂わせた悲劇の真相とは！？
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ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
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