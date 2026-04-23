今、新潟市のデパートに北海道のグルメが集結。新潟にいながら北海道の味を堪能できるとあって多くの人でにぎわっています。

4月22日、新潟市中央区の新潟伊勢丹で始まったのが初夏の大北海道展です。



【訪れた人】

「北海道に来たような気分」



今年は第1弾と第2弾に合わせて55店舗が出店し、4店舗が初出店です。中でも人気だったのは、牧草のみを食べて育った牛のミルクを使用したソフトクリームです。



【藤森麻友アナウンサー】

「濃厚。甘いですが、さっぱりとした味わいでどんどん食べたくなります」



さらに、今回は北海道産牛の一頭食いステーキ弁当も初出店。7種類の部位を食べ比べることができます。



【藤森麻友アナウンサー】

「まず、カルビから。肉がやわらかくて、脂もしっかりのっています。では、次に赤身を。先ほどのカルビとは違って脂がさっぱりとしているので、肉のうまみをしっかりと感じる。7種類の肉を一度に食べられるので、すごく贅沢な気分です」



新潟にいながら北海道の味覚を堪能できる大北海道展。訪れる人の中には長年通っているというファンもいました。



【訪れた人】

「何回目かな。歳をとったから忘れちゃった。（Q.でもそれぐらいたくさん来られている？）そう」



【訪れた人】

「毎回来ている。いつも買うのはチーズ類。チーズ類は高くても買う。本当は北海道に行きたいけど、なかなかそれもできない」



初夏の大北海道展の会期は5月6日まで。なかなか旅行には行けないという人は物産展で北海道気分を味わうのもいいかもしれません。