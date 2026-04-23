フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月23日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの日本文学者・ロバート キャンベルが、今社会で起きている権力者の「七転八起」という状況について、疑問を投げかけた。

キャンベル「今日の『カーゴパンツ・ダイアリー』ですが、日本語にいろんなことわざがありますよね。僕が結構最近気になっているのが「七転八起（しちてんはっき）」。

何度失敗してもくじけずに立ち上がって努力し続けるっていうこと。それはすごくやっぱりいい『やり抜ける』というイメージはあるんですけど。

不祥事ですとかスキャンダルで、もうとうとうダメかなと思った権力者や、勢力、そういうものが『返り咲く』ということ。

その返り咲くっていう時に、もちろん当然『精算』というのかな、プロセスがあって、もう一回『再起』を、社会として組織として許すっていうプロセスはあるわけですけど、それがかなりちょっと曖昧になっているっていう部分が、あるんですね。

これ日本に限らず海外でもそうで、例えばトランプ大統領が前政権の時、2020年の選挙に負けるわけですね。で、翌年の1月に支持者たちが負けたことを不服として、ワシントンの議会議事堂を襲撃をして占拠して、何人も亡くなっているっていう大事件が起きるわけですけど。弾劾されるわけですね。弾劾はされるけれども、共和党のこの熾烈な、いわば格闘の中で、それが無罪になるということですね。

その時点でトランプはもうダメだっていう風にアメリカでは誰もが思ってたわけですけれど、4年の間に本当に戦略的に、少しずついろんな力を使い、メディアを駆使して、また這い上がってきて。

で、バイデン大統領のいろいろなその問題も最後にはあり、返り咲いているわけですね。

ただ、あの時のその事件っていうことがもう全く精算されていないわけで、それどころかそれに関わっている人たちを追走したり、FBIが関わって、それを調べようとした人たちを次々と調べたり、訴訟を起こしているわけですよね」

武田砂鉄「はい」

キャンベル「日本では、完全なこの『追放』というよりも、なんか一定期間の謹慎とか謝罪とかっていう、社会的なその『制裁』などを経て復帰するという、いわゆるこう『禊（みそぎ）モデル』っていうことはよくあるわけですよね。

いくつかパターンがあると思うんですけど、一つは謹慎とか謝罪。

謝罪が済めば、再挑戦を許すっていう風潮があるわけですね。『敗者復活』っていうことはありますし。

あとは組織の中では『あの人は有力だから、まあ目をつぶっておこう』っていう、実力重視の例えば人事であるとかっていうことは会社の中にありますし。あと、組織全体の安定を優先する判断から、再起させる、『もう一回再登板をしてください』っていうことになるっていうことがあるわけですね。

これは政治だけではなく音楽ですとかエンターテインメントの世界でもあるんですね。

まあ固有名詞を言いますと、例えば小室哲哉さんが、詐欺事件で有罪になって、償っていくわけですけど、数年間やっぱり活動休止をして、で、またこう音楽の活動に戻ってくるということはありますし。

よくこれアメリカでも日本でも見られるんですけど、『プラットフォームを変える』。

アメリカだと例えばマーサ・スチュワートという、アメリカンライフの指導者で、90年代からものすごい巨万の富を作ってた、みんなが知ってる人が、お金の問題で一度ダメになって、実際に刑務所に行って、戻ってきて。

そのあとはですね、公共電波ではなくプラットフォームをインターネットに移して、またこの自分の帝国を、メディア帝国を作っていくという例もありますね」

「カーゴパンツ・ダイアリー」はこの後が本題。ロバート キャンベルさんが今度参加する予定の、イタリアのヴェネチアで開催されるアートの祭典「ヴェネチア・ビエンナーレ」に、6年ぶりにロシアが返り咲くということで、大変な騒動になっている問題について語っています。