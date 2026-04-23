　23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比80円高の5万9220円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては79.77円高。出来高は4206枚となっている。

　TOPIX先物期近は3724ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.62ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59220　　　　　 +80　　　　4206
日経225mini 　　　　　　 59215　　　　　 +75　　　 88558
TOPIX先物 　　　　　　　　3724　　　　　+8.5　　　　7128
JPX日経400先物　　　　　 33900　　　　　 +95　　　　 228
グロース指数先物　　　　　 758　　　　　　+0　　　　 498
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース