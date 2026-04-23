日経225先物：23日22時＝80円高、5万9220円
23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比80円高の5万9220円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては79.77円高。出来高は4206枚となっている。
TOPIX先物期近は3724ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59220 +80 4206
日経225mini 59215 +75 88558
TOPIX先物 3724 +8.5 7128
JPX日経400先物 33900 +95 228
グロース指数先物 758 +0 498
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3724ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59220 +80 4206
日経225mini 59215 +75 88558
TOPIX先物 3724 +8.5 7128
JPX日経400先物 33900 +95 228
グロース指数先物 758 +0 498
東証REIT指数先物 売買不成立
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