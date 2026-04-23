元女子高生社長・椎木里佳さん、国際資格の取得を報告 きっかけは「SNSや教育熱心な先輩ママたちの発信」
元“女子高生社長”で知られる実業家の椎木里佳さんが23日、自身のXを更新。国際資格を取得したことを報告した。
【写真】国際資格の取得を報告した元女子高生社長・椎木里佳さん
椎木さんは「国際モンテッソーリ協会(AMI)の認定資格を取得しました。世界中のモンテッソーリ園で働けることになりました！」と伝えた。
同資格は保育・教育に関する国際資格。椎木さんは「きっかけは、SNSや教育熱心な先輩ママたちの発信でした。息子の教育にモンテッソーリを取り入れたいと思ったとき、まずは親である自分が良さも難しさも体感したい……そう思って始めたら、実際の教育現場に立つことになり、気づけばここまで深掘ることになっていました」と回想。
「SNSだと『天才を育てる教育』『自由にさせまくる教育』など、どうしても偏った切り取りで伝わりがちなのですが、本質はまったく違う場所にあると感じています。子どもの中にすでにある力を、引き出す。そのための環境を、大人が整える」とつづり。「学びの背景や、実際の育児への取り入れ方はYouTubeで時間をかけて話しているので、そちらを見てもらえたら嬉しいです」と呼び掛けた。
椎木さんは慶應大学を卒業。株式会社AMF代表取締役社長、SNSトレンドマーケティング協会代表理事、JC・JK流行語大賞企画・総合プロデューサー、NHK中央放送番組審議会委員も務めている。2022年12月に結婚を発表し、24年8月には自身のSNSを通じ、第1子男児出産を発表していた。
【写真】国際資格の取得を報告した元女子高生社長・椎木里佳さん
椎木さんは「国際モンテッソーリ協会(AMI)の認定資格を取得しました。世界中のモンテッソーリ園で働けることになりました！」と伝えた。
同資格は保育・教育に関する国際資格。椎木さんは「きっかけは、SNSや教育熱心な先輩ママたちの発信でした。息子の教育にモンテッソーリを取り入れたいと思ったとき、まずは親である自分が良さも難しさも体感したい……そう思って始めたら、実際の教育現場に立つことになり、気づけばここまで深掘ることになっていました」と回想。
椎木さんは慶應大学を卒業。株式会社AMF代表取締役社長、SNSトレンドマーケティング協会代表理事、JC・JK流行語大賞企画・総合プロデューサー、NHK中央放送番組審議会委員も務めている。2022年12月に結婚を発表し、24年8月には自身のSNSを通じ、第1子男児出産を発表していた。