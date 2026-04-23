鈴木京香主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の第3話にHey! Say! JUMPの伊野尾慧がゲスト出演することが決定した。

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2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生するや高視聴率を記録、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官』シリーズ。科学捜査が主流となっている今、あえてアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリーが、6年ぶりに再始動。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する。

4月23日に放送された第2話では、日名子が6係の新係長に就任。部署廃止の危機を免れた理沙たちは心機一転、新たなスタートを切ったのだが……。時を同じくして都内各所で“警察への挑戦状”が発見される。警察の威信を揺るがしかねない難事件が発生したことで、4月30日放送の第3話は混迷を極めることに。

「ケイサツのミナサンへ カワイイアキチャンは モウジキ ツチニカエル ハヤクタスケテ」。略取誘拐事件をほのめかす“警察宛ての怪文書”と“人型に膨らんだシュラフの写真”が、都内の大学で見つかったことから発覚する今回の事件。「モアイのハナヅラ」「ジュウジのキズ」など、文中に記された“意味不明なヒント”にてこずりながらも、6係は解読に邁進する。だが、事態は次々と思わぬ方向へと進んでいく。なんと、別の場所で発見された“謎の数字が並ぶ第2の怪文書”を解読して向かった先で、今度は“男性の遺体”と“琥珀のペンダント”、さらに“新たな暗号を記載した怪文書”までもが見つかったのだ。そんな中、琥珀のペンダントが、8年前に失踪した大学生・武田千秋（佐々木美玲）のものと酷似していることが判明。6係は、千秋こそが“アキチャン”ではないかとにらむが……。

そんな第3話に伊野尾がゲスト出演。第2話にもシークレット出演していた伊野尾が演じるのは、千秋の恋人・元村隆義。天気予報の生中継に乱入して千秋の捜索を訴えるなど、8年間にわたって必死に恋人を探し続ける一途な男だ。

『未解決の女』に初参戦する伊野尾は「人気作品にゲストとして出演できることが嬉しかったです」とコメント。主演を務める鈴木との初共演には「いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました」と撮影時の素直な心境を明かした。

撮影本番では、『ドクターX～外科医・大門未知子～ スペシャル』（2016年／テレビ朝日系）で協働した田村直己監督に「成長した姿を見せられたら」という真摯な思いも胸に、芝居に挑んだ伊野尾。恋人が突然失踪してしまった元村の“身を切られるような心情”を表現した。「ゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください」と視聴者に呼びかける伊野尾。はたして、彼が今回新たに見せる顔とは。

【伊野尾慧（元村隆義役）コメント】●本作へのゲスト出演が決まった時の気持ち、撮影中の心境人気作品にゲストとして出演できることが嬉しかったです。監督の田村直己さんと久しぶりに仕事できるのが楽しみでした。田村さんとは（『ドクターX～外科医・大門未知子～ スペシャル』以来）10年ぶりだったので、成長した姿を見せられたらなと思い、頑張れました。

●初共演の主演・鈴木京香と実際に共演してみていろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました。鈴木さんが継承された名作住宅「ヴィラ・クゥクゥ」のお話を聞きたかったのですが、聞けなかったのが心残りです。またご一緒できるように頑張ります。

●視聴者へメッセージゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください。

（文＝リアルサウンド編集部）