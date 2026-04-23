Hey! Say! JUMP伊野尾慧、『未解決の女』ゲスト出演 8年間失踪した恋人を捜す一途な男役
俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の第2話が23日に放送され、第3話（30日放送）のゲストとしてHey! Say! JUMPの伊野尾慧が出演することが明らかになった。
【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
第2話では、日名子が6係の新係長に就任。部署廃止の危機を免れた理沙たちは心機一転、新たなスタートを切ったが…。時を同じくして都内各所で「警察への挑戦状」が発見され…（!?）警察の威信を揺るがしかねない難事件が発生したことで、第3話は混迷を極めることに。
「ケイサツのミナサンへ カワイイアキチャンは モウジキ ツチニカエル ハヤクタスケテ」――略取誘拐事件をほのめかす警察宛ての怪文書と人型に膨らんだシュラフの写真が、都内の大学で見つかったことから発覚する今回の事件。「モアイのハナヅラ」「ジュウジのキズ」など、文中に記された「意味不明なヒント」にてこずりながらも、6係は解読にまい進するが、事態は次々と思わぬ方向へと進んでいく。
なんと…別の場所で発見された謎の数字が並ぶ第2の怪文書を解読して向かった先で、今度は男性の遺体と琥珀のペンダント、さらに新たな暗号を記載した怪文書までもが見つかった。そんな中、琥珀のペンダントが、8年前に失踪した大学生・武田千秋（佐々木美玲）のものと酷似していることが判明。6係は、千秋こそが「アキチャン」ではないかとにらむのだが…。
実は第2話にも、シークレット出演していた伊野尾が演じるのは千秋の恋人・元村隆義。天気予報の生中継に乱入して千秋の捜索を訴えるなど、8年間にわたって必死に恋人を探し続ける一途な男を、伊野尾が全身全霊で演じる。
撮影本番では『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜 スペシャル』（2016年）で協働した田村直己監督に「成長した姿を見せられたら」という真摯な思いも胸に、伊野尾は芝居に全集中。恋人が突然失踪してしまった元村の身を切られるような心情を丁寧に表現し、俳優として新たな地平も切り開いた。
■伊野尾慧（元村隆義・役）コメント
――本作品へのゲスト出演が決まった時のお気持ち、撮影中の心境を教えてください。
人気作品にゲストとして出演できることがうれしかったです。監督の田村直己さんと久しぶりに仕事できるのが楽しみでした。田村さんとは（『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜 スペシャル』以来）10年ぶりだったので、成長した姿を見せられたらなと思い、頑張れました。
――主演・鈴木京香さんとは初共演。実際にご一緒されて、いかがでしたか？
いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました。鈴木さんが継承された名作住宅「ヴィラ・クゥクゥ」のお話を聞きたかったのですが、聞けなかったのが心残りです。またご一緒できるように頑張ります。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
ゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください。
【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
「ケイサツのミナサンへ カワイイアキチャンは モウジキ ツチニカエル ハヤクタスケテ」――略取誘拐事件をほのめかす警察宛ての怪文書と人型に膨らんだシュラフの写真が、都内の大学で見つかったことから発覚する今回の事件。「モアイのハナヅラ」「ジュウジのキズ」など、文中に記された「意味不明なヒント」にてこずりながらも、6係は解読にまい進するが、事態は次々と思わぬ方向へと進んでいく。
なんと…別の場所で発見された謎の数字が並ぶ第2の怪文書を解読して向かった先で、今度は男性の遺体と琥珀のペンダント、さらに新たな暗号を記載した怪文書までもが見つかった。そんな中、琥珀のペンダントが、8年前に失踪した大学生・武田千秋（佐々木美玲）のものと酷似していることが判明。6係は、千秋こそが「アキチャン」ではないかとにらむのだが…。
実は第2話にも、シークレット出演していた伊野尾が演じるのは千秋の恋人・元村隆義。天気予報の生中継に乱入して千秋の捜索を訴えるなど、8年間にわたって必死に恋人を探し続ける一途な男を、伊野尾が全身全霊で演じる。
撮影本番では『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜 スペシャル』（2016年）で協働した田村直己監督に「成長した姿を見せられたら」という真摯な思いも胸に、伊野尾は芝居に全集中。恋人が突然失踪してしまった元村の身を切られるような心情を丁寧に表現し、俳優として新たな地平も切り開いた。
■伊野尾慧（元村隆義・役）コメント
――本作品へのゲスト出演が決まった時のお気持ち、撮影中の心境を教えてください。
人気作品にゲストとして出演できることがうれしかったです。監督の田村直己さんと久しぶりに仕事できるのが楽しみでした。田村さんとは（『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜 スペシャル』以来）10年ぶりだったので、成長した姿を見せられたらなと思い、頑張れました。
――主演・鈴木京香さんとは初共演。実際にご一緒されて、いかがでしたか？
いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました。鈴木さんが継承された名作住宅「ヴィラ・クゥクゥ」のお話を聞きたかったのですが、聞けなかったのが心残りです。またご一緒できるように頑張ります。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
ゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください。