一世を風靡（ふうび）した女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯ｍｉｅが大人気女優との豪華２ショットを披露して注目を集めている。

未唯ｍｉｅは２３日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日、ふたつ目の観劇は 『新宿発 ８時１５分』 作・演出 三谷幸喜 音楽 荻野清子」と書き出すと、「非常にスピード感があって、ひと時も見逃しも聞き逃しもしたくないミュージカル仕立ての素晴らしい作品」と、観劇した感想を端的に記した。

そして、「天海祐希さんを筆頭に香取慎吾・尾上松也・ウエンツ瑛士・小林隆・浅野和之の面々１６人で、３０人を受け持つ。」と記し、特に、天海に対しては「（祐希ちゃんはいつも気さくで可愛い頑張り屋さん）」と評価しており、互いに顔を寄せ合う仲睦まじい２ショットを披露している。

また、「伏線だらけで役者の妙技に拍手喝采しながら、大笑い」「ラストのオチに涙」「大好きな三谷幸喜作品の中でも、１〜２を争うお気に入りの作品になりました」と、さらに深掘りした感想を記し、「ふた作品を観る合間にした、お買い物にも満足して」「素敵な１日を過ごしました」と、充実した１日を振り替えった。

さらに、「さぁ〜て 自分の表現のお稽古に、力が入ります〜 頑張らなくっちゃ」と、自身の活動にもさらに火が付いたという。

この投稿には「観劇のはしご良いですね」「素敵なお二人」「お二人とも美しい〜」「お二人とも大好きです」「ミイちゃんもめっちゃ頑張り屋さんですよ！！」といったコメントが寄せられている。