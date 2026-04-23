女優の熊谷真実（66）が、23日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会 2時間SP」（後9・00）に出演し、実父の驚くべき素性を明かした。

めいでタレントの松田ゆう姫とともに、福岡県田川郡にある実家を大掃除、リフォームする企画に参加した。築150年と年季が入った家で、敷地面積は4000坪。家は2階建ての6LDKという豪邸だった。

08年に死去した父・熊谷行年さんが、仕事を50歳でリタイアし、私財をなげうって山を開拓して作ったという。既に両親ともに死去しており、家を手放すことも考えた。しかし、翻意したのには理由があった。熊谷は「姉妹3人で遺品整理に来た時、ここにいると、あまりにも体が元気になったの。ゆう姫のお母さん（松田美由紀）も、“ここめっちゃ体調良くなる”って。やっぱりここは残そうねとなった」と話し、不思議な力を感じる家だと打ち明けた。

父は世界を旅しては、骨董品などを集めてくる、夢とロマンにあふれた人物だったという。熊谷は「女性にはモテて、いっぱいいました、彼女は。彼女同伴の家族旅行もしていたし、みんなもお父さんにはそういう母以外の彼女がいるのが当たり前なんだって」と、驚きの事実を明かしていた。