「いかがでしょうか？」工藤静香、夕食のおすすめ料理公開！ 「幸せ家族の団らんが目に浮かびます」」
歌手の工藤静香さんは4月23日、自身のInstagramを更新。料理をする動画を公開しました。
【写真＆動画】工藤静香のおすすめ料理ショット
動画では、“酢豚のような豚の炒め物”を作っている様子を披露。写真の2枚目には、炒め物やスペアリブ、サラダ、ささみのハムなど、栄養バランスのよいおかずがテーブルに並んだ様子が写っています。また、「今日夕食迷っている方！いかがでしょうか？」とファンに呼び掛けています。
コメントでは、「栄養満点メニュー どれも美味しそう 今日はこれに決まり！」「うわー！美味しそう！ 幸せ家族の団らんが目に浮かびます」「愛と野菜たっぷり美味しそう」「炒める音にお腹ぐぅぐぅです」「愛情たっぷりのお料理ですね」「タンパク質多めでいいですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真＆動画】工藤静香のおすすめ料理ショット
「炒める音にお腹ぐぅぐぅです」工藤さんは「あれ？ 思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」とつづり、1本の動画と4枚の写真を投稿。夕食のおかずが足りないときに手早く作れる料理を「酢豚のような豚の炒め物と、鶏胸肉と、ささみのハムを追加料理」と紹介しています。
コメントでは、「栄養満点メニュー どれも美味しそう 今日はこれに決まり！」「うわー！美味しそう！ 幸せ家族の団らんが目に浮かびます」「愛と野菜たっぷり美味しそう」「炒める音にお腹ぐぅぐぅです」「愛情たっぷりのお料理ですね」「タンパク質多めでいいですね」と、絶賛の声が集まりました。
ケーキを作る様子も披露自身のInstagramで手料理ショットをたびたび公開している工藤さん。3月21日の投稿では「タンパク質ケーキ！笑」とつづり、ケーキを作る様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)