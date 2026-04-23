自民党のデジタル社会推進本部は23日、AI＝人工知能を活用した国家戦略についての提言をとりまとめました。AIを受け入れる時代から、国の構造そのものをAIを前提に作り替えることが必要だとしています。

提言ではまず生成AIの進化により、国家間の競争はAIをいかに活用して成果を出せるかの「実装力」で決まる時代になったと指摘。「産業、行政、暮らし、安全保障、国際秩序にまたがる国家の構造そのものを、AIを前提に設計し直すこと」が求められると掲げています。

また、生成AIによって生じるディープフェイクの被害などの社会課題が顕在化する中、国からの報告要請に応じない悪質な事業者に対しては「罰則を含めたより実効性ある方策を検討すること」としています。

さらに、電力需要の増加を前提とした需給予測の見直しやデータセンターの戦略的配置、電力網の強化などの基盤整備を進めるほか、自動運転向けの国産AIの開発支援など幅広い分野でAIの導入を加速するための取り組みを実施するよう政府に求めています。

自民党のデジタル社会推進本部は、政府が来年度の予算編成や経済財政運営の基本方針を示す「骨太の方針」などにもこの提言内容を反映させたいとしています。