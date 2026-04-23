½©¸µ¹¯»á¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÌÔ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤±¤É¡×
¡¡ºî»ì²È¡¦½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤ËÁ´Éô¥Ï¥Ê¥·¤Þ¤¹!!¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤ë½©¸µ¤À¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÌÔ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÇµÌÚºä46¤À¤È¡ØSame numbers¡Ù¤¬ÎÉ¤¤¶Ê¤À¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¨¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¼¡¤ËÉáÄÌ¤Ï¡ØSame numbers¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤òºî¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÎô²½ÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ï¤±¡×
¡¡¡Ö°ì²óÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡È¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¶Ê¤À¤Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±Í½ÄêÄ´ÏÂ¤ò²õ¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£