お笑いタレント・みなみかわ（43）が22日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。個人事務所社長を務める妻の衝撃行動を明かした。

妻の一目ぼれから交際、結婚に至ったというみなみかわ。妻の好きなところを聞かれると、「髪色をとにかく変える人で、僕がスキンヘッドで髪の毛を楽しめないんで、それを1カ月に1回くらい緑にしたり、青にしたり、赤にしたりするんで、そういうところ大好きです」とユーモアたっぷりに語った。

また、先日行われた浜崎あゆみのライブのお笑いコーナーのMCに抜てきされたことも報告。「僕“ド世代”ですから。奥さんも“ド世代”で、ギャルでしたから、大好きで」とうれしそうに語った。

「（ライブが）終わって、凄い盛り上がりで終わって。恒例なんでしょうけど、スタッフさんが廊下で一列になって浜崎あゆみさんとハイタッチするんですよ。バックダンサーとかスタッフとか僕ら（芸人）よりも一番最初に僕の奥さんが並んでましたね」と衝撃の光景を目にしたことを告白。

「（妻が）一番最初に浜崎あゆみさんとハイタッチしてて、浜崎あゆみさんも二度見してましたね。“だ、誰?”って言いながらタッチしてました」と歌姫もビックリの行動力だったことを明かした。

「ビックリしましたよ。（お見送り芸人）しんいちに“大丈夫ですか、あの人”て心配されて」と笑っていた。