PK shampooが、6月から始まる全国ツアー『PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-』の対バンを発表した。

（関連：レトロリロン、ワンマンツアーで描き切った『コレクションアローン』の本当の願い 孤独と肯定へ向かう強靭な現在地）

同情報は、本日4月23日に川崎クラブチッタにて行われたPK shampoo主催イベント『FIRE WALL Vol.3』にて発表されたもの。5月27日にリリースとなる最新EP『尊い偽星』を提げて開催される全国ツアー『Planet Parade』は、6月14日の福岡LIVEHOUSE CB公演を皮切りに、札幌、仙台、高松、名古屋、大阪、東京と全国7都市を巡る。

対バンは、福岡公演の時速36km、札幌公演のトップシークレットマン、仙台公演のtricot、高松公演のthe bercedes menz、大阪公演の9mm Parabellum Bulletが発表。ファイナルの東京公演は自身初のZepp DiverCityにてワンマンライブとなる。

なお、名古屋公演の対バンは後日発表予定。チケットは、本日から第2次オフィシャル先行が開始した。

＜ヤマトパンクス コメント＞

夏のツアーに先駆け、我々PK shampooの四人が出会い、そしてバンドを結成した関西大学前にあるボウリング場のレーンで今の漏れ達を撮影してもらいますた。いまや東京で名だたるインフルエンサーたちとシーシャを吸いながらバズりまくり、Nirvanaカート・コバーンよろしく“錆つくよりは、タピオカを喉に詰まらせて死んだ方がいい”の精神で生きている俺にもこんな故郷があることが嬉しかったです。初心に帰ってがんばりま～す。

（文＝リアルサウンド編集部）