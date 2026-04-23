ACEL準決勝で町田に敗れたシャバブが再試合要求も…AFCは再試合にしない方向で調整か
AFCチャンピオンズエリート(ACLE)準決勝・FC町田ゼルビア対シャバブ・アルアハリ(UAE)の試合で、シャバブ・アルアハリ側が重大な問題があったと再試合を求める申し立てをしたが、アジアサッカー連盟(AFC)の規律委員会は再試合を実施しない方向で調整しているという。サウジアラビア『アッシャルクル・アウサト』が伝えた。
問題となっているのは、ACLE準決勝で行われた町田とシャバブ・アルアハリの試合。町田が1-0でリードしていた後半アディショナルタイム1分にシャバブ・アルアハリ側がゴールネットを揺らし、1-1と同点になっていた。
だが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)が介入し、ゴール直前のスローイン場面を確認。町田の選手交代の手続きが完了する前に、シャバブ・アルアハリがスローインでリスタートを行っており、ショーン・エバンス主審がモニターで確認した結果、シャバブ・アルアハリの得点を取り消す事態となっていた。
シャバブ・アルアハリは試合終盤の一連の手続きについて重大な問題があったと主張。特に、試合再開のタイミングや判定過程に関して規定違反があった可能性を指摘し、正式に抗議を提出していたという。またクラブは、最終的な判断が示されるまでチームを現地にとどめるなど、強い姿勢を見せていたとされる。
しかし『アッシャルクル・アウサト』によると、AFC規律委員会は再試合を実施しない方向で結論を固めつつあるとみられている。ショーン・エバンス主審は重大なミスを犯したが、試合の進行や判定手続きに関して、再試合を正当化するほどの重大な規定違反が認められない可能性が高いことを示すものとみられている。
今回の申し立ては、大会の勝敗や決勝進出クラブに直接関わる可能性があったことから、アジア各国の関係者やメディアの注目を集めていた。再試合が認められない場合、試合結果はそのまま維持される見通しであり、町田の決勝進出が正式に確定する形となる可能性が高い。
現時点では、AFCから最終的な公式発表は行われていないものの、『アッシャルクル・アウサト』は「再試合は行われない見通し」とする関係者の見解を伝えている。
問題となっているのは、ACLE準決勝で行われた町田とシャバブ・アルアハリの試合。町田が1-0でリードしていた後半アディショナルタイム1分にシャバブ・アルアハリ側がゴールネットを揺らし、1-1と同点になっていた。
シャバブ・アルアハリは試合終盤の一連の手続きについて重大な問題があったと主張。特に、試合再開のタイミングや判定過程に関して規定違反があった可能性を指摘し、正式に抗議を提出していたという。またクラブは、最終的な判断が示されるまでチームを現地にとどめるなど、強い姿勢を見せていたとされる。
しかし『アッシャルクル・アウサト』によると、AFC規律委員会は再試合を実施しない方向で結論を固めつつあるとみられている。ショーン・エバンス主審は重大なミスを犯したが、試合の進行や判定手続きに関して、再試合を正当化するほどの重大な規定違反が認められない可能性が高いことを示すものとみられている。
今回の申し立ては、大会の勝敗や決勝進出クラブに直接関わる可能性があったことから、アジア各国の関係者やメディアの注目を集めていた。再試合が認められない場合、試合結果はそのまま維持される見通しであり、町田の決勝進出が正式に確定する形となる可能性が高い。
現時点では、AFCから最終的な公式発表は行われていないものの、『アッシャルクル・アウサト』は「再試合は行われない見通し」とする関係者の見解を伝えている。
珍しい形でのVAR介入— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 21, 2026
ギリェルミ・バラのゴラッソが決まるも
交代出場の望月ヘンリー海輝が
ピッチに入る前に試合再開したとしてゴールは無効に⚽️
町田は思わぬ形で命拾い
ACLEファイナルズ 準決勝
町田×シャバーブ
DAZNで無料ライブ配信中 #ACLElite #だったらDAZN pic.twitter.com/aJAuIL2WpB