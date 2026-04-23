King & Prince 4大ドームツアー東京ドーム公演がBlu-ray＆DVD化！デビュー記念日には未配信の全楽曲が配信開始

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King & Princeが今年1月17日から開催した4大ドームツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』の模様を収めたライブBlu-ray＆DVDが6月24日に発売されることが決定、King & PrinceのYouTubeチャンネルにて、ティザー映像が公開された。

さらに、デビュー記念日の5月23日には未配信楽曲全78曲がデジタル配信され、King & Princeの全楽曲が配信開始となることが、4月23日に行われたYouTube LIVEで発表された。

■King & Princeの全楽曲が配信開始

今回パッケージ化されるのは、昨年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っさげて開催された4大ドームツアーのうち2月19日に行われた東京ドーム公演の映像。

『STARRING』はBillboard JAPAN「HOT ALBUMS」総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得、現在もチャートインし続けており、同チャートTOP10に累計16週にわたりランクインしてロングヒット中のKing & Princeの最新アルバム。

今回のツアーは『STARRING』の世界観を鮮やかに拡張した、まさに極上のエンターテインメントショー。コンセプトづくりはもちろん、ライブ演出の細部に至るまで、メンバーふたりが中心になってこだわり抜いたツアーとなっている。

ドームツアーでは、SNSでの総再生回数が4.5憶回を突破した「Theater」をはじめとしたアルバム収録曲に加えて、2人体制でのライブとしては初披露となるファン垂涎の楽曲、さらに「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を贅沢に盛り込んだセットリストで全32曲を披露した。

特典映像には初回限定盤・通常盤それぞれ異なる映像が収録される。詳細は後日発表される。

さらに、デビュー8周年の記念日となる5月23日には、これまで配信されていなかったシングルカップリング曲やアルバム収録曲など、全78曲が一斉配信開始。King & Princeの全楽曲が、ストリーミングサービスやダウンロードサービスで聴けるようになる。King & Princeの幅広い楽曲をこの機会にじっくりと楽しもう。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』

■【画像】King & Princeのアーティスト写真

■関連リンク

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/