タレントの大沢あかね（40）が、21日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。「私のこと嫌いだと思う」という人気芸能人の実名を挙げた。

大沢は2009年にお笑いタレント・劇団ひとりと結婚、10年に長女、16年に長男、19年に次女が誕生している。3児の母だけに芸能活動をセーブして子育てに専念した時期もあったが、久しぶりに出演したテレビ番組でショックを受けたことを明かした。

大沢、「爆笑問題」太田光、「くりぃむしちゅー」上田晋也は令和のバラエティー番組の撮影現場はガツガツしていないという話題でトークを展開。大沢が「自虐だったり、信頼関係があった上でも“本当におバカさんだよね”とか言えない。大沢さん怖いとなっちゃう。令和はそうなっているのか、と思って最初はへこみました」と明かすと、上田の「それは言いづらいよね」とうなずいた。

さらに、上田が「あのちゃんとかに嫌われそうだよね」と言及。大沢は「多分、あのちゃんは私のこと嫌いだと思う。私とかベッキーさんのことは嫌いだと思う」と被害妄想を膨らませると、上田は爆笑しながら「あのちゃんが実際にどう思ってるかは知らんけど」としていた。