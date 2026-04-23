去年の冬に値段が高くなっていたネギが、徐々にお手頃価格になっています。なぜ価格が落ち着いてきたのか、そして意外と知らないネギの秘密に迫ります。

【画像で見る】“ネギ”辛味を抑える切り方とオススメ料理

ネギの青い葉の部分は本数が多いほど「〇〇」

山形純菜キャスター：

冬が旬のネギ、2025年の12月は少し高値でしたが、現在（2026年4月時点）では供給量も増え、価格が落ち着いてきています。

▼上の“青い部分”が2本と4本、どちらがおすすめ？→4本

…青い部分である葉の本数が多いほど中の層がギュッと詰まっているため（ネギ農家の石橋農園によると）

▼“青い部分”の「ネバネバ」は食べられる？→食べられる

…ネバネバには食物繊維が含まれていて腸内環境に良いため、食べた方が良い（野菜ソムリエの上級プロ・松村佳代さんによると）

▼白い部分と青い部分どちらが辛い？→青い部分

…白い部分はネギの成長に合わせて5、6回土をかぶせていく栽培方法「土寄せ」で人為的に作られる。ネギは寒さで甘くなるため、土の中にある白い部分が甘くなる。（ネギ農家の石橋農園によると）

▼辛みを抑える切り方は？→繊維に沿って縦に切る

…細胞を潰すと辛みが出るため繊維に沿って縦に切ると辛みが抑えられる（野菜ソムリエの松村さんによると）

“青い部分”を美味しく食べるには、天ぷらにしたり、煮物やスープに入れたりすると柔らかくなるとのことでした。